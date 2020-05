Werken in Brugstraat deze week hervat Yannick De Spiegeleir

01 mei 2020

16u44 2 Lokeren In de Brugstraat zijn de werken door de aannemer hervat na een onderbreking door de coronacrisis. De duur wordt geschat op een 100-tal werkdagen afhankelijk van de weersomstandigheden.

In een eerste fase wordt momenteel op het kruispunt Lepelstraat-Brugstraat gestart met een aansluiting te maken van de nieuwe riolering op de bestaande riolering. In een tweede fase wordt gewerkt in de Brug- en Lepelstraat tot aan de parking die wordt heraangelegd in de Brugstraat. De zone voor de parking wordt tijdelijk gebruikt als keerpunt, parkeerplaats.

In een derde fase wordt gewerkt van de parking tot aan de Zelestraat. De zone voor de parking wordt tijdelijk gebruikt als keerpunt, parkeerplaats. In een vierde fase wordt de parking heraangelegd. De groenaanleg kan pas worden uitgevoerd in het plantseizoen. Er wordt naar gestreefd om alle groenaanleg in één beweging uit te voeren binnen een hiervoor optimale periode.