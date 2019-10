Werken aan N47: oprit naar Gent vanuit Lokeren afgesloten Yannick De Spiegeleir

18 oktober 2019

15u50 0 Lokeren Op de N47 is een aannemer deze week gestart met werken aan de oprit naar Gent komend van Lokeren. Door het inkorten van de middenberm wil wegbeheerder AWV de ontsluiting verbeteren.

Doordat deze bocht sneller zal kunnen worden uitgevoerd, zullen er bij groen meer voertuigen kunnen ontsluiten. De wachtrijen richting Gent zullen na de werken inkorten. De werken zullen maximaal twee weken duren. De oprit naar Gent is tijdelijk afgesloten. Het verkeer komende van Lokeren moet de Zelebaan en Europalaan volgen en omrijden via de rotonde en kan dan zo de oprit richting Gent nemen. Dit weekend is tijdelijk alles terug open.

De onaangekondigde timing van de werken zorgde op sociale media echter voor heel wat kritiek. Agentschap Wegen en Verkeer lanceerde vandaag meer informatie via deze link: http://wegenenverkeer.be/werken/e17-aanpassingswerken-complex-lokeren.