Wereldwinkel opent pop-up in Kerkstraat Yannick De Spiegeleir

01 december 2019

09u56 0 Lokeren In het voormalige pand van ‘De Lingerie’ hebben de vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel dit weekend een pop-up geopend. Tot eind dit jaar kan je er terecht voor fairtrade geschenken.

De Wereldwinkel heeft al jaren een vaste stek in de Kapellestraat. “Die winkel blijft gewoon open, maar met het oog op de feestdagen openen we ook deze tijdelijke winkel op een centrale locatie in de stad”, zegt Diane Langendries. Linde Vanneste, die jarenlang aan het roer stond van ‘De Lingerie’, vervoegde sinds kort het vrijwilligersteam van de Lokerse wereldwinkel. Zij zal de pop-upwinkel uitbaten. “Je kan hier terecht voor ons artisanaal aanbod uit het Zuiden: juwelen, keramiek, lederwaren en zoveel meer”, zegt Vera Vanden Driessche.

De pop-up wereldwinkel is elke vrijdag en zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Ook de laatste twee zondagen van 2019 en de maandag en dinsdag voor Kerstmis en Nieuwjaar is de tijdelijke winkel open, maar dan enkel in de namiddag van 14 tot 17 uur.