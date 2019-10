Wereldwinkel Lokeren viert 40-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

14 oktober 2019

16u52 0 Lokeren Op het stadhuis werden de vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel dit weekend ontvangen naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de winkel in de Kapellestraat.

De wereldwinkel, een pionier in eerlijke handel, heeft in al die jaren een zeer rijk aanbod in fair trade producten uitgebouwd van over de hele wereld. Er worden in de winkel ook regelmatig scholen ontvangen. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan mochten de vrijwilligers het Gulden Boek van de stad tekenen.