Welkom in het Lokeren van stadsbelleman Bjorn Haegeman: “Op een zomerse dag waan ik mij in de Provence” Yannick De Spiegeleir

24 augustus 2019

20u53 0 Lokeren Voor een leuke uitstap hoef je niet ver te reizen. In eigen stad vind je heel wat leuke adresjes die de moeite waard zijn. Stadsbelleman Bjorn Haegeman groeide op in Daknam en woont in Lokeren. Hij gidst ons langs zijn favoriete locaties in de Durmestad.

Mooiste locatie aan het water: steiger aan het Josephine Charlottepark

De steiger en het fietspad langs het Josephine Charlottepark vind ik fantastisch om te vertoeven. Daar kan je nog over een onverhard pad fietsen. Ik doe bijna al mijn verplaatsingen met mijn tweewieler. Het zorgt voor veel contact met de mensen. Aan het Josephine Charlottepark kan je bovendien ook het water verkennen met een bootje of een kajak. wat ik dan ook elk jaar een aantal keer doe.

Wanneer de Fonnefeesten er plaatsvinden vind ik het schitterend om alle boten daar te zien liggen. Overdag liefst badend in het zonlicht en ’s avonds in de schijn van gekleurde lampionnetjes, overgoten met de gezelligheid van een zomers stadsfestival.

Beste plek om tot rust te komen: het Catharinastraatje in Daknam

De troon van Koning Nobel aan het Catharinastraatje tussen de Middendam en de Pontweg kijkt uit op de locatie waar vroeger waarschijnlijk een jachtslot stond van de graven van Vlaanderen aan het begin van de 13e eeuw. Het is het meest middeleeuwse straatje in Lokeren dat ik kan bedenken. Toen ik als tiener studeerde voor mijn examens keek ik erop uit vanuit mijn kamer.

Ook de Kruiskapel in Eksaarde verdient trouwens een eervolle vermelding. Fantastisch wat daar allemaal georganiseerd wordt van het kruisnoveen tot de concerten in de kapel. In Lokeren vind ik de Buylaers een fantastisch stukje natuur pal in het centrum.

Mooiste terras: Den Reynaert en Julocke in Daknam

De lindes op het kerkplein van Daknam zorgen voor een speciale ervaring op het terras van café Den Reynaert en brasserie Julocke. Op een zomerse dag waan ik mij er in de Provence.

In Lokeren is de Donkere Wolk één van mijn favorieten. Daar kom ik al van zodra ik op café mocht en nog steeds staan ‘De Nolle’ en Gina er achter de toog. Bij uitbreiding draag ik alle cafés in Lokeren een warm hart toe. Ik ga écht graag op café.

Favoriet eetadresje: De Klare Hemel in de Torenstraat

Laat mee eerst en vooral bekennen dat ik graag uit eten ga en dat Lokeren heel wat restaurants en bistro’s heeft waar je bijzonder lekker kan eten en waar het zeer aangenaam vertoeven is. Ik ken natuurlijk niet de menukaart van elk restaurant in Lokeren vanbuiten, maar volgens mij is één van de zeldzame plaatsen waar je ‘Angus Beef met roquefortsaus’ kan eten, De Klare Hemel in de Torenstraat.

Het is mijn vaste stek om er minstens 1 keer per jaar met mijn goede vriend Jan Millecam, de vroegere stadionomroeper van Sporting Lokeren, te gaan eten. Laat ik gerust zeggen: genieten. Niet alleen van het lekkere eten, maar ook het interieur straalt er één en al authenticiteit uit, tot het bestek en de borden toe. Ook hier heb je dat zuiderse gevoel. Je hoeft echt niet naar Zuid-Frankrijk om dat vakantiegevoel te hebben (lacht).