Weggeefwinkel Veur Niet sluit 4 maand deuren door hoge energiekosten Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

17u36 2 Lokeren Gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) polste bij de stad naar een financiële tussenkomst om weggeefwinkel Veur Niet in de Torenstraat open te houden tijdens de wintermaanden. Door de te hoge energiekosten sluit het initiatief tijdens de winter 4 maanden de deuren.

“Het mag jullie niet verbazen dat de wintermaanden voor de meest kwetsbaren van onze stad ook de zwaarste maanden zijn. Daarom ijvert onze fractie bij de stad om tussen te komen in de energiekosten. En we denken ook op lange termijn: is het mogelijk om ook met hen te bekijken wat de stad kan betekenen om meer structurele oplossingen te bieden naar volgende winters toe?”, aldus Van Kersschaver.

“Voor de stad is het onmogelijk om alle waardevolle en soortgelijke initiatieven als Veur Niet die steunen op vrijwilligers financieel te ondersteunen”, zegt schepen van Welzijn Nina Van der Sypt (CD&V). “We investeren wel in de werking van de Kringwinkel. Daar zorgen we voor sociale tewerkstelling en kunnen mensen aan zeer lage prijzen terecht, bijvoorbeeld ook voor de aankoop van winterkledij.”