Week na hartoperatie: Willy Sommers maakt wederoptreden op Schlagerfestival Yannick De Spiegeleir

09 februari 2020

01u43 0 Lokeren Amper een week na een acute ingreep aan zijn hart stond Willy Sommers (67) zaterdagavond alweer op het podium van het Lokers Schlagerfestival. Hij zette de Koller-feestzaal van het Daknamstadion meteen vuur in vlam. 700 fans zongen luidkeels mee met zijn hits.

“Geniet van het leven, want het duurt ook maar even”, de bekende zinsnede uit Willy’s hit ‘Laat de zon in je hart’ klonk nooit relevanter dan zaterdagnacht. Voor het eerst in bijna een halve eeuw carrière in de showbizz moest de bekende schlagerzanger vorige week verstek geven voor optredens door een dringende hartoperatie.

Ondanks de ingrijpende operatie wilde Willy zo snel mogelijk terug op het podium staan. Donderdagavond mocht hij nog een MIA in ontvangst nemen, zaterdag knoopte hij opnieuw aan met zijn optredens. “De steunbetuigingen van mijn fans, ook uit Lokeren, hebben mij veel deugd gedaan. Uiteraard wou ik alles in het werk stellen om hier vanavond op het podium te staan.” Hij was dan ook opgelucht met het groene licht dat hij kreeg van zijn hartspecialist Pedro Brugada. “Wie kan jou tegenhouden om terug te keren? Zei de dokter. Daarna heb ik geen moment getwijfeld. Al heb ik deze namiddag wel wat extra rust genomen.”

De fans waren opgetogen dat hun idool alsnog van de partij was en zongen luidkeels mee. “Ik heb deze week alles op de voet gevolgd via de media en was opgelucht toen ik hoorde dat Willy hier toch zou zijn. Ik had er wel vertrouwen in dat hij er alles aan zou doen om ons niet in de kou te laten staan”, zegt Fe Tregter, grote fan van Willy Sommers en Jo Vally, die eerder op de avond zijn opwachting maakte in het Daknamstadion van Sporting Lokeren.

Het was al de zesde editie van het Schlagerfestival van Open Vld Lokeren, de derde keer mèt Willy Sommers. “Ook was er even twijfel over de komst van Willy. We hebben enkel begripvolle reacties ontvangen van de mensen. Er was niemand die zijn geld terugvroeg. Uiteraard zijn we opgetogen dat Willy er vanavond gewoon bij kan zijn”, zegt organisator Marijke Duyck.

Zondag wacht alweer een nieuw concert voor Willy. Dan treedt hij op tijdens het al maanden uitverkochte valentijnsconcert in Wetteren.