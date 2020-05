Wase zwembadbouwers overstelpt met aanvragen tijdens coronacrisis: “Soms tot 50 telefoontjes per dag” Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

09u44 3

De combinatie van het zonnige weer en de lockdown zet heel wat mensen aan tot de aankoop van een eigen zwembad. François Van Hemelrijck van Intrapools uit Lokeren zit al 20 jaar in de zwembadsector. “Dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Ons orderboek zit vol tot oktober.”

De coronacrisis deelt rake klappen uit aan heel wat ondernemers, maar voor zwembadbouwers zijn het gouden tijden. Het zonnige weer, de warme temperaturen en de onmogelijkheid om op vakantie te gaan naar het buitenland overtuigt ook in onze regio heel wat mensen om een zwembad aan te leggen in hun tuin.

50 telefoontjes per dag

Wie nu pas beslist, zal echter geduld moeten oefenen. “Het is waanzinnig druk. Mijn telefoon staat roodgloeiend. Ik krijg soms wel 50 telefoontjes per dag van mogelijke klanten”, zegt François Van Hemelrijck, die samen met zijn partner Eefje Bleys het Lokerse Intrapools runt. Een inbouwzwembad laten plaatsen is nochtans een fikse investering. Het budget ligt tussen de 40.000 en 100.000 euro (btw niet inbegrepen). “Ik zit al 20 jaar in de sector en met Intrapools en dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan van ons bedrijf, maar dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Ons orderboekje zit vol tot oktober. We plaatsen twee zwembaden per week. Meer doen we er niet, want de kwaliteit moet gegarandeerd blijven. Al denken we er wel aan om ons team te versterken.”

Patrick Roels en Kristel Van Damme uit Lokeren lieten hun zwembad net voor de coronacrisis aanleggen door Intrapools. Het gazon in hun tuin week voor een mooie zwemkuip met bijhorend poolhouse. Samen met hun zoon Stef genoten ze er de afgelopen maanden met volle teugen van. “We hebben er al bijna elke dag gebruik van gemaakt. Ik ben al van kindsbeen een waterrat en droomde al langer van een eigen zwembad”, vertelt Patrick. “Jaloerse reacties hebben we nog niet ontvangen. Al staan er wel familie en vrienden te popelen om ook eens te komen zwemmen als de coronamaatregelen nog verder versoepelen.” Ook Kristel is in de wolken. “Ik werkte de afgelopen twee maanden van thuis uit. Fantastisch om tijdens een pauze een ‘plonske’ te doen.”

(lees verder onder de foto)

De discussie over de aanhoudende droogte en een mogelijk watertekort was voor Patrick en Kristel geen belet om een zwembad aan te leggen. “We hebben een grondwaterput in de tuin en als je op een correcte manier omspringt met een inbouwzwembad moet je, in tegenstelling tot een bovengronds zwembad, het water niet om de haverklap verversen.”

Zelfbouwpakketten

Stefaan Vanpoucke uit Waasmunster heeft zich met Pool.at.u toegelegd op de verkoop van zelfbouwpakketten voor inbouwzwembaden met een kostenplaatje tussen de 15.000 en 30.000 euro. Ook dat marktsegment is populair. “Na drie jaar aan de slag te zijn bij een zwembadbouwer heb ik een half jaar geleden de overstap gemaakt om mijn eigen zaak te beginnen. De coronacrisis heeft duidelijk voor een boost in de verkoop gezorgd. Het is droog en warm en de mensen zijn op zoek naar verstrooiing thuis. Mijn telefoon staat niet stil.”