Wase parlementsleden De Caluwé (Open Vld) en Rzoska (Groen) zitten coronacommissies voor: “Samenwerken over partijgrenzen heen” Yannick De Spiegeleir

19 juli 2020

08u00 0 Lokeren Zowel in het federale als het Vlaamse parlement wordt in een coronacommissie de aanpak van de gezondheidscrisis grondig tegen het licht gehouden. Opvallend: beide commissies worden voorgezeten door een parlementslid uit onze streek: Björn Rzoska (Groen) uit Lokeren zit op de eerste rij in het Vlaams parlement, Robby De Caluwé (Open Vld) uit Moerbeke neemt de honneurs waar in de Kamer. “We willen de juiste lessen trekken om bij een volgende pandemie beter te doen.”

Een gesprek onder vier ogen, druk mail- en sms-verkeer: Robby De Caluwé en Björn Rzoska liepen elkaar eerder al tegen het lijf in Brussel, maar sinds ze beiden door hun partijen aangeduid werden als respectievelijk voorzitter van de coronacommissie in het federale en Vlaamse parlement is het contact tussen beide volksvertegenwoordigers intenser geworden. “Los van partijgrenzen is het belangrijk dat we de juiste lessen trekken uit wat er fout is gelopen en beter kon tijdens deze crisis zodat we tot correcte aanbevelingen komen. Door regelmatig te overleggen, willen we er voor zorgen dat beide commissies elkaar aanvullen in plaats van dubbel werk te leveren”, zeggen De Caluwé en Rzoska. “We moeten absoluut vermijden dat het straks een rondje zwartepieten wordt tussen wie de schuld had aan wat er fout liep tijdens deze crisis: de Vlaamse of federale overheid. Het is belangrijk dat we komen tot aanbevelingen om beter te doen bij een tweede golf of een nieuwe pandemie.”

Woonzorgcentra

In het Vlaamse parlement werd deze week eerder al de situatie in de woonzorgcentra onder de loep genomen. Naast anonieme getuigenissen van bewoners en familie kwamen op uitnodiging van Rzoska ook Stefan Walgraeve (Open Vld), voorzitter van Zorgbedrijf Sakura en coördinerend en raadgevend arts Peter De Naeyer aan het woord in de coronacommissie over de aanpak in de woonzorgcentra: een Vlaamse bevoegdheid. “Ik heb het gewaardeerd hoe Stefan Walgraeve de fractieleiders van de Lokerse gemeenteraad nauwgezet op de hoogte heeft gehouden over de situatie in woonzorgcentrum Ter Durme (dat geconfronteerd werd met een corona-uitbraak, red.). Daarnaast telt Sakura ook twee woonzorgcentra, Hof van Eksaarde en Ter Moere in Moerbeke, die relatief gespaard bleven van het virus. Eén van de lessen die we intussen al getrokken hebben, onder andere uit die lokale getuigenissen, is dat het gewoonweg afsluiten van de woonzorgcentra geen optie meer is, want we weten nu al dat dat voor heel wat mentale problemen zorgt bij de bewoners.”

Ook De Caluwé wijst op het belang van de commissies voor het lokale niveau. “Als burgemeester heb ik zelf het spanningsveld mogen ervaren tussen een centraal gestuurde aanpak en de lokale situatie. Denk maar aan het voorbeeld van collega-burgemeester Jan Vermeulen die mondmaskers wou verplichten in Deinze en werd teruggefloten door minister De Crem. Ook dat aspect, de lokale autonomie, moet zeker aan bod komen in de commissie.”