Wandel- en fietsroute voert je langs 14 nutskasten met straatkunst Yannick De Spiegeleir

11 augustus 2020

17u17 1 Lokeren De oplettende Lokeraar heeft het vast al gezien. In het straatbeeld blinken enkele kleurrijke kunstwerkjes. Van begin juli tot halfweg augustus zijn 10 kunstenaars aan het werk geweest om oude en vuile nutsvoorzieningskasten te voorzien van een nieuw jasje. Alle werken samen vormen Tour Elentrik, een wandel- en fietsroute die je langs 14 locaties voert.

Tour Elentrik is een streetart-project, opgestart door Treepack in samenwerking met de stad Lokeren. Lokale en professionele kunstenaars zijn aan de slag gegaan om nutskasten op te waarderen met een laagje kunst. De kasten werden met de hand beschilderd of met spuitbus bewerkt. Er werd gewerkt onder de noemer Fel Naturel.

De resultaten kun je vanaf maandag 17 augustus bewonderen. De wandeling brengt je door het centrum van Lokeren, terwijl er ook een groene fietslus is naar Daknam en Eksaarde. Je kan de folder gratis verkrijgen bij het Infopunt Toerisme of downloaden op de website https://toerisme.lokeren.be/doen.