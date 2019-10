Vzw Spoelepark pleit voor landbouwpark in wijk: “Open ruimte vrijwaren in samenspraak met landbouwers”

Yannick De Spiegeleir

21 oktober 2019

12u14 0 Lokeren Op de ‘Dag van de Trage Wegen’ verzamelden buurtbewoners zondag in het toekomstige Spoelepark. De kersverse vzw Spoelepark ziet de toekomstige groene long voor Lokeren Zuid ruimer dan de gronden in stadseigendom. “Door samen te werken met plaatselijke landbouwers willen we de open ruimte maximaal vrijwaren”, zeggen Frank Vermeulen en Philip Rubbens van vzw Spoelepark.

Het actiecomité verzamelde aan het einde van de vorige legislatuur meer dan 750 handtekeningen om de realisatie van het Spoelepark te bewerkstelligen. Het bewoog het stadsbestuur tot het engagement om de stadsgronden gelegen in het woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen tot een Spoelepark. Recent lanceerde de stad via het digitale platform Citizenlab een participatietraject om de plannen een concrete invulling te geven mèt inspraak van de Lokeraars.

Landbouwpark

Bij vzw Spoelepark hebben ze zelf een duidelijke visie over hoe ze de ontwikkeling van het Spoelepark zien. “Het werk is niet af. We hopen dat alle stadsgronden, inclusief de volkstuintjes en de weide langs het kinderdagverblijf in de ontwikkeling van het park worden meegenomen”, zegt Vermeulen.

De vzw ziet de groene long bovendien ruimer dan de stadsgronden. Ze haalden de mosterd bij de Vlaamse Bouwmeester voor de ontwikkeling van een landbouwpark. “Door een combinatie van trage wegen en landbouwakkers blijft de open ruimte maximaal gevrijwaard. In Eksaarde heb je eigenlijk al een ‘landbouwpark’: de omgeving van de Kruiskapel bestaat ook uit weilanden en trage wegen. Uiteraard moeten de private eigenaars gecompenseerd worden als hun gronden niet verkaveld worden. Op dat vlak zijn er mogelijkheden”, zegt Rubbens. “We willen daarvoor graag in gesprek gaan met eigenaars, landbouwers, de stad en andere spelers zoals de VLM en de Boerenbond.” Om een beeld te schetsen van hun bedoelingen liet de vzw een kijkwand plaatsen met de boodschap ‘kijk, hier begin de open ruimte’. “Als de bomen straks hun bladeren verliezen, kan je vanop deze plek zelfs de kerk van Heiende zien.”

Een andere prioriteit van de vzw is het openstellen van de trage wegen als veilige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Spoele en Heiende. “Het verbinden van de Congowegel met de Spoelewegel over stadsgronden kan onmiddellijk gerealiseerd worden. Strategische paden richting Heiende kunnen alvast bestudeerd worden. We hopen dat we onze visie binnenkort uit de doeken kunnen doen op een gemeenteraadscommissie.”