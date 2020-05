Vzw Durme stippelt wandelingen uit via RouteYou Yannick De Spiegeleir

17 mei 2020

Omdat haar gidsen je voorlopig niet fysiek op sleeptouw kunnen nemen, ging natuurvereniging vzw Durme op zoek naar een alternatief.

Via RouteYou, een online platform voor wandelaars, kan je een uitgestippelde wandeling volgen en onderweg verschillende ‘bezienswaardigheden’ bekijken. Je kan er een kaartje afprinten, een gpx-file downloaden of via de app de voorgestelde route volgen.

De eerste route loopt langs het Molsbroek en de Buylaers. “De komende weken delen we via Facebook nog heel wat wandelingen met jullie, of zoek op ‘vzw Durme’ via routeyou.com”, klinkt het.