Vzw Durme ringt 4 jonge ooievaars in de Buylaers: “Luisteraars ‘De Wereld van Sofie’ zoeken naar namen voor jonge vogels” Yannick De Spiegeleir

29 mei 2020

12u58 2 Lokeren Een erkende ringer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) heeft vrijdagochtend de vier ooievaarsjongen in de Buylaers van een herkenningsring voorzien. De unieke ring om hun poot maakt het mogelijk hen voor de rest van hun leven te blijven opvolgen.



De jongen zijn vijf weken oud en verkeren allemaal in goede gezondheid. “De kleinste is 17,5 centimeter groot en weegt 1,8 kilogram. De grootste meet 32 centimeter en weegt 2,9 kilogram”, zegt ringer Geert De Smet. Tijdens het ringen vloog de ooievaarsmoeder klepper Vlekje bezorgd rond het nest.

De Buylaers, een waardevol natuurreservaat in hartje Lokeren, beheerd door natuurvereniging vzw Durme, is sinds 2014 de thuisbasis van verschillende ooievaarskoppels, en bracht reeds heel wat jongen voort, maar het is de eerste keer dat er vier jongen worden geringd. “Vier eieren in een ooievaarsnest komt wel vaker voor, maar het is wel uitzonderlijk dat alle jongen levensvatbaar zijn.”

Luisteraars Radio 1 zoeken naam voor jongen

De ouders, twee ongeringde ooievaars, waarvan het vrouwtje herkenbare vlekken heeft op de vleugels, zijn wellicht niet aan hun proefstuk toe. Ze kwamen reeds rond de jaarwisseling terug van hun trektocht uit het zuiden, en bezetten vrij vlot het nest op de 9 meter hoge nestpaal. Het vrouwtje broedde vorig jaar ook al met succes in de Buylaers en bracht toen 3 jongen groot, het mannetje lijkt nieuw. Dankzij de ringen zullen de 4 jonge ooievaartjes verder opgevolgd kunnen worden. Op dinsdag 2 juni zoeken de luisteraars van Radio 1 samen met vzw Durme naar namen voor de jonge vogels, tijdens het programma ‘De Wereld van Sofie’.

Geringd voor het leven

De jongen in de Buylaers werden relatief vroeg geboren, wellicht waren ze één van de eerste in Vlaanderen. Op dit moment zijn ze ongeveer 5 weken oud, het ideale tijdstip om ze te ringen. Conservator Christophe Hillaert vertelt: “Ze kunnen nog niet vliegen, maar zijn wel al behoorlijk gegroeid sinds hun geboorte, ze zijn zeker al drie keer zo groot. Ondertussen is hun poot dan ook groot genoeg om de ring veilig aan te kunnen brengen.”

Tijdens het ringen ging Geert De Smet, erkende ringer en vrijwilliger van vzw Durme, naar het nest (in dit geval met behulp van een hoogtewerker, die gratis ter beschikking werd gesteld door De Block Verhuur uit Lokeren) en vrijwillig bestuurd werd door een medewerker van Arvore Boomwerken. Hij haalde de jongen, die in een reflex muisstil in het nest blijven liggen, eruit. “Ik meet en weeg ze, en breng dan voorzichtig de ring met unieke code aan. Alles wordt zorgvuldig genoteerd. Ik probeer dit zo snel mogelijk te doen, om de jongen zo weinig mogelijk te verstoren”, vertelt ringer Geert. “Met deze code kunnen ze later opgevolgd worden, en weten we bijvoorbeeld dat een jong dat in 2014 in de Buylaers geringd werd, vorig jaar succesvol broedde aan de Brielpoort in Deinze.”

Vlieg- en stuntwerk

Binnenkort beginnen de jonge ooievaars hun vliegspieren te oefenen. Half augustus moeten ze immers genoeg aangesterkt zijn om samen met hun ouders en vele andere ooievaars de trektocht naar het zuiden te maken. Ooievaars overwinteren meestal in Spanje of zelfs Afrika, vaak in grote groepen. Je kan het nest en de vorderingen van de jongen bekijken via de gratis verrekijker op de dijk langs het natuurreservaat.