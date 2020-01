Vzw Durme organiseert nieuwe imkercursussen Yannick De Spiegeleir

28 januari 2020

16u48 1 Lokeren Na het succes van de imkercursus voor beginners in 2019 gaat vzw Durme in 2020 van start met de cursus imkeren voor gevorderden. In het najaar volgt een nieuwe cursus voor beginners.

Het is de bedoeling om de verworven kennis in de cursus voor beginners om te zetten in de praktijk in het vervolg voor de gevorderden. Voor de beginnerscursus in 2020 is er geen voorkennis vereist. Natuurlijk is het aangewezen om een liefde voor natuur en bijen te hebben. In 2021 volgt voor de beginners opnieuw een cursus voor gevorderden.

De cursus voor gevorderden in 2020 is reeds volzet. Voor de beginnerscursus in het najaar van 2020 is wel nog plaats. Meer info en inschrijven kan bij martzen.frans@vzwdurme.be.