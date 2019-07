Vzw Durme organiseert Grote Bomenkamp Yannick De Spiegeleir

15 juli 2019

15u24 3 Lokeren In het Molsbroek vindt van maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus het Grote Bomenkamp voor kinderen plaats telkens van 9 tot 16 uur.

Het kamp is geschikt voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. De deelnemertjes proeven van de lekkerste boomvruchten, leren allerlei gekke weetjes over bomen over de hele wereld en spelen knotsgekke spelletjes. De deelnamekost bedraagt 80 euro voor leden en 95 euro voor niet-leden. Inschrijven via sarah.geers@vzwdurme.be. Een lunchpakket is zelf te voorzien. Opvang is mogelijk van 8 tot 17 uur.