Vzw Al Bayaan hoopt sluiting in Naastveldstraat te vermijden: “Salafisten? Wij houden jongeren net op het rechte pad!” Yannick De Spiegeleir

21 november 2019

18u12 18 Lokeren In de Naastveldstraat in Lokeren krijgen kinderen al drie jaar bijles in de gebouwen van vzw Al Bayaan. Mogelijk komt daar binnenkort een einde aan, want drie omwonenden, waaronder oud-korpschef Patrick Trienpont, stelden zich burgerlijke partij in een rechtszaak die een vonnis zal vellen over de toekomst van de school. Zij willen dat de gebouwen gesloopt worden.

Jamal Achahbar, oprichter van vzw El Bayaan, kocht de gebouwen in de Naastveldstraat tien jaar geleden met het oog om er de activiteiten van zijn aannemersbedrijf in onder te brengen. Hij vroeg en kreeg een vergunning, maar besloot na de groei van zijn bedrijf uiteindelijk zijn activiteiten te verhuizen naar een locatie in het industriepark. De gebouwen in de Naastveldstraat schonk hij aan vzw El Bayaan: een vereniging die hij in 2016 samen oprichtte met enkele jeugdvrienden. Kinderen tussen 4 en 16 jaar oud krijgen er onderricht in de Koran, maar evengoed lessen om hun taalachterstand weg te werken.

Boete voor distels

“Wij worden door de oud-korpschef afgeschilderd als fundamentalisten terwijl wij El Bayaan net hebben opgericht om jongeren op het juiste pad te houden. Ook Lokerse studenten die op zoek zijn naar een rustige plek zijn hier trouwens welkom”, zegt Achahbar. “De eerste pesterijen dateren al van toen ik het gebouw net had gekocht. Zo kreeg ik een boete omdat er distels groeiden op het terrein, als enige in de buurt, terwijl hier overal distels groeien. In het gerechtelijk dossier zit ook beeldmateriaal van de vrouw van de ex-korpschef die een steen werpt naar spelende kinderen op ons terrein. Dat is toch te gek voor woorden? Eerder beet zijn hond ook al de nek over van één van onze schapen.”

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die de belangen verdedigt van vzw El Bayaan in de lopende rechtszaak, voert een vurig pleidooi voor het initiatief. “Dit is een prachtig project om de integratie te bevorderen in een stad als Lokeren. Wie kan hier nu last van hebben? Terwijl er het gebouw eerder bestemd was voor semi-industriële activiteiten”, werpt Van Steenbrugge op. “De oud-korpschef omschrijft deze mensen als salafisten terwijl zij net voorkomen dat jongeren rondhangen op straat. Het is duidelijk: deze man duldt andere mensen van een andere kleur niet. Bovendien heeft hij in het verleden misbruik gemaakt van zijn functie. Hij heeft zijn eigen agenten naar de vzw gestuurd voor geluidsoverlast die er niet was.”

Comité P

Patrick Trienpont, die eerder dit jaar afzwaaide als korpschef, betwist de beschuldigingen aan zijn adres stellig. “Zowel ikzelf als mijn echtgenoot zijn ruim ondervraagd in een onderzoek door het comité P (extern controleorgaan op de politie, red.). Na dit omstandig onderzoek heeft het Comité P haar vaststellingen overgemaakt aan het parket dat tweemaal beslist heeft tot seponering omdat ze geen enkel misdrijf konden vaststellen. De steen die mijn vrouw zou geworpen hebben, was in werkelijkheid zwerfafval. Zij heeft het gewoon terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars.”

Trienpont wijst er ook op dat hij niet de enige buurtbewoner is die een bezwaar heeft tegen de regularisatie van de activiteiten van vzw El Bayaan. “Niet minder dan 35 bewoners hebben het collectief bezwaarschrift ondertekend tegen de laatste aanvraag. Alle middelen worden hier aangewend om de aandacht af te leiden van het eigenlijke misdrijf: een aaneenschakeling van bouwovertredingen. Deze activiteiten horen niet thuis in landelijk gebied, ook niet onder de zogezegde nobele doelstelling van integratie.”

De oud-korpschef neemt ook het stadsbestuur in het vizier. “De stad, en meer bepaald de schepen van Ruimtelijke Ordening (Filip Liebaut, red.) steekt zijn kop in het zand in dit dossier. Het schepencollege heeft blijkbaar op geen enkel moment kennis gekregen van deze problematiek van bouwovertredingen.” Schepen Liebaut antwoordt kort. “De juridische procedure loopt. Niemand heeft de stad gedagvaard. Wij mengen ons niet in de rechtsgang.”