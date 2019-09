Vuurgloed afkomstig van affakkeling bij DOW Terneuzen Kristof Pieters

09 september 2019

18u44 0 Lokeren De brandweer van Lokeren kreeg zondagavond omstreeks 21 uur verschillende meldingen binnen van een vuurgloed in de omgeving van Doorslaar en Eksaarde. Het bleek echter te gaan om een affakkeling bij het chemisch bedrijf DOW Terneuzen.

Ook uit andere gemeenten zoals Zelzate kwamen er heel wat telefoontjes van verontruste burgers. Het bedrijf heeft intussen laten weten dat de affakkeling nodig is om de systemen veilig leeg en schoon te maken. Vandaag is namelijk een groot onderhoud gestart van het krakercomplex. “Dit is nodig om de fabriek ook de komende jaren weer op een veilige en betrouwbare manier te laten draaien”, laat DOW weten. “De vlam kan wel gepaard gaan met een brommend geluid en een felle gloed.”