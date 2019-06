Vrouw vindt plots vreemde man in haar slaapkamer PKM

07 juni 2019

17u00 3 Lokeren Een 38-jarige vrouw uit de Zelestraat in Lokeren beleefde vrijdagochtend de schrik van haar leven toen er plots een vreemde man naast haar bed stond.

De man was omstreeks 6.30 uur het huis binnengedrongen. De vrouw vluchtte uit bed en verschanste zich in een andere kamer waarna ze de politie belde. Bij aankomst van de politiepatrouille bleek er niemand meer in de woning aanwezig te zijn. In de onmiddellijke buurt troffen de agenten wel een 41-jarige en een zwaar dronken 22-jarige man aan. Die laatste werd bestuurlijk aangehouden. De zaak zal verder onderzocht worden nadat hij ontnuchterd is.