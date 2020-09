Vrouw opgelicht via datingsite Kristof Pieters

30 september 2020

17u41 1

De politie van Lokeren kreeg dinsdag aangifte van een vrouw die was opgelicht via internet. De dame was ingegaan op een relatieverzoek via een datingsite. De nieuwe ‘partner’ vroeg echter al snel om geld over te maken. De politie waarschuwt nogmaals om bijzonder alert te zijn bij ‘virtuele vriendschappen’.