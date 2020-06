Vrouw loopt lichte brandwonden op bij keukenbrand in appartement op Markt Kristof Pieters

07 juni 2020

15u26 20 Lokeren Op de Markt in Lokeren is zondagmiddag brand uitgebroken in een appartement dat gevestigd is in een historisch pand. Een vrouw raakte daarbij lichtgewond.

Om 13.15 uur ontstond brand in de keuken toen de bewoonster aan het frituren was. Er ontstond een steekvlam die ook het vals plafond in lichterlaaie zette. Bij een bluspoging liep de kleindochter van de bewoonster brandwonden op aan de hand en onderarm. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar de keuken liep wel zware brand- en waterschade op. Een deel van het vals plafond moest ook uitgebroken worden om smeulende resten te kunnen blussen. De rest van het appartement liep rookschade op. Een mindervalide bewoner van een naastgelegen appartement werd uit voorzorg geëvacueerd. Tijdens de interventie werd de Markt en Groentemarkt deels afgesloten voor alle verkeer en passanten.