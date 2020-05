Vrouw heeft goede engelbewaarder: verlichtingspaal doorboort voorruit van auto Kristof Pieters

10 mei 2020

Lokeren Op de Zelebaan in Lokeren is een vrouw zondagochtend zwaargewond geraakt bij een spectaculair ongeval. Ze botste met haar wagen frontaal op een verlichtingspaal. Een stuk van de paal brak af en doorboorde de voorruit van de auto.

De bestuurster was met haar Dacia Duster na een nachtshift op weg naar huis en reed op de Zelebaan in de richting van Lokeren. Ter hoogte van de Vierschaarstraat week de bestuurster langzaam uit naar de middenberm waar ze frontaal op een verlichtingspaal botste. Het bovenste stuk brak door de klap af en belandde op de auto en doorboorde daarbij de voorruit. De metalen paal miste de vrouw op een haar na. Ze werd door de opgeroepen brandweerposten van Lokeren en Zele uit haar voertuig bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis van Lokeren overgebracht. Ze raakte weliswaar zwaargewond maar de gevolgen van het ongeval hadden veel erger kunnen zijn. Vermoedelijk dommelde de vrouw in achter het stuur. Het verkeer ondervond een tijdje hinder in beide richtingen.