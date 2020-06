Vrouw belt politie omdat woonkamer overhoop is gehaald, maar inbreker blijkt speelse puppy Kristof Pieters

18 juni 2020

13u10 0 Lokeren Een vrouw uit Lokeren alarmeerde woensdagavond de politie omdat ze dacht er was ingebroken in haar appartement in de Oude-Bruglaan. De ‘dader’ werd door de politie gevat met de staart tussen zijn poten...

De 33-jarige vrouw was rond 19.20 uur thuisgekomen en trof een grote wanorde aan. De woonkamer was volledig overhoop gehaald. De vrouw nam geen risico en belde de politie, die meteen een ploeg ter plaatse stuurde. De agenten vonden het al vreemd dat er geen sporen van inbraak waren, maar doorzochten behoedzaam wel de flat. De ‘dader’ bleek inderdaad nog aanwezig en keek met twee puppy-ogen schuldbewust vanuit een hoekje naar de agenten. Hij vloog niet in de cel, maar kreeg wellicht een stevige uitbrander van zijn baasje.