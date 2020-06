Vroeger en Nu: het paviljoen aan de Durme in hartje Lokeren Yannick De Spiegeleir

12 juni 2020

13u24 2

Lokeren Alles verandert, ook Lokeren. Hoe zag de stad er vroeger uit? Naar aanleiding van de fototentoonstelling 'Blik in de Verte' in het stadsmuseum vergelijken we in de reeks 'Vroeger en Nu' oude beelden met hedendaagse foto's. Vandaag: het paviljoen aan de Durme.

Het historische beeld, dat ook te bewonderen is op de tentoonstelling in het stadsmuseum, is van de hand van Julien D’haen tijdens de stakingen door de textielsector in 1958. Op de foto herken je het stadsmuseum uiterst links. Van de doorsteek naar het Sint-Laurentiusplein en het voormalige winkelcentrum op de Markt was nog geen sprake.

De kaaimuur aan de Durme maakte in 2012 plaats voor een paviljoen met de ‘Drie Hazen’: nota bene een kunstwerk van Luc De Backer dat nota bene verwijst naar de geschiedenis van Lokeren dat in het verleden heel wat haarsnijderijen telde op haar grondgebied. Daar werden de vellen van konijnen en hazen verwerkt voor de productie van hoeden. Vandaag dragen de hazen een mondmasker: zo geven ze het goede voorbeeld in de huidige coronacrisis.

De expo ‘Blik in de Verte’ loopt zeker nog tot eind dit jaar. Het Stadsmuseum is open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag tot 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via 09/345.44.58 of museum@lokeren.be.