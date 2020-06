Vroeger en nu: het Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

26 juni 2020

Lokeren Alles verandert, ook Lokeren. Hoe zag de stad er vroeger uit? Naar aanleiding van de fototentoonstelling 'Blik in de Verte' in het stadsmuseum vergelijken we in de reeks 'Vroeger en Nu' oude beelden met hedendaagse foto's. Vandaag: het Daknamstadion.

Op 4 augustus 1986 wordt het Waasland getroffen door een hevig onweer en een windhoos. Het voetbalstadion van Sporting Lokeren deelt in de brokken. De wind blaast meer dan de helft van de metalen dakbedekking van de oosttribune weg.

Wie vandaag op dezelfde plek gaat staan, ziet niet zo gek veel verandering. De oostelijke tribune oogt nog hetzelfde, net als de betonnen loketten aan de ingang van de tribune. Wel zal er vanaf volgend seizoen een nieuwe club aantreden in de voetbaltempel: het ter ziele gegane Sporting Lokeren maakt plaats voor KSC Lokeren Temse.

De expo ‘Blik in de Verte’ loopt zeker nog tot eind dit jaar. Het Stadsmuseum is open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag tot 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via 09/345.44.58 of museum@lokeren.be.