Vroeger en nu: de Markt van Lokeren Yannick De Spiegeleir

04 juli 2020

Lokeren Alles verandert, ook Lokeren. Hoe zag de stad er vroeger uit? Naar aanleiding van de fototentoonstelling 'Blik in de Verte' in het stadsmuseum vergelijken we in de reeks 'Vroeger en Nu' oude beelden met hedendaagse foto's. Vandaag: de Markt van Lokeren.

Het uitzicht van de Markt van Lokeren veranderde de afgelopen eeuw verschillende keren. Op de oude postkaart, die wellicht dateert van voor de Tweede Wereldoorlog, is aan de rechterzijde de kiosk te zien die in 1955 werd afgebroken. Een belangrijk herkenningspunt blijft de Sint-Laurentiuskerk, in de volksmond bij de Lokeraars ook gekend als de peperbus.

De expo ‘Blik in de Verte’ loopt zeker nog tot eind dit jaar. Het Stadsmuseum is open van woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 uur en op zondag tot 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via 09/345.44.58 of museum@lokeren.be.