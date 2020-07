Vroeger en nu: de Durme in het centrum Yannick De Spiegeleir

11 juli 2020

Lokeren Alles verandert, ook Lokeren. Hoe zag de stad er vroeger uit? Naar aanleiding van de fototentoonstelling 'Blik in de Verte' in het stadsmuseum vergelijken we in de reeks 'Vroeger en Nu' oude beelden met hedendaagse foto's. Vandaag: de Durme in Lokeren.

De Durme vormt één van de grote troeven van Lokeren. Steeds meer weer wordt de rivier in het centrum van de stad uitgespeeld als troef om het watertoerisme op de kaart te zetten. In het verleden vervulde de Durme ook een belangrijke economische functie: de bleekmeersen in Lokeren, het mandenvlechten in Eksaarde of de plaatselijke vismijn: het waren nijverheden die teerden op de Durme. Op de oude foto is de voormalige textielfabriek Isabey te zien. In de loop der geschiedenis werd de loop van de Durme meermaals aangepast. De meest recente rechttrekking vond plaats in 1952 in het centrum van Lokeren. Dit werd volgens de online encyclopedie Wikipedia gedaan om plaats te maken voor onder andere het Durmebad (zwembad). Maar ook voor woningen en om het plan verder te zetten dat het centrum zou moeten uitbreiden.