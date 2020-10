Vroedvrouwen en gynaecologen in de bres voor Lokerse materniteit: “Moederhuis hoort thuis in stad met 42.000 inwoners” Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2020

18u00 44 Lokeren Verdwijnt de materniteit van AZ Lokeren door de fusie met het AZ Nikolaas? Niet als het van de gynaecologen en vroedvrouwen van het Lokers ziekenhuis afhangt. In een open brief breken ze een lans voor de ziekenhuisafdeling die jaarlijks goed is voor meer dan 700 geboortes en een sterke reputatie geniet. “Lokeren groeit, dus wij horen mee te groeien en niet te verhuizen. Laat staan opgedoekt te worden”, klinkt het.

Al sinds deze zomer zwellen de geruchten over een vertrek van de materniteit in Lokeren aan. Op de Lokerse gemeenteraad werd na een vraag van sp.a-raadslid Ron Van Kersschaver duidelijk dat het scenario van een verhuis niet ondenkbaar is. Nochtans liggen er al jaren plannen op tafel om onder meer een nieuw verloskwartier in te richten op de campus van het Lokers ziekenhuis aan de Lepelstraat.

De onduidelijke situatie over hun professionele toekomst en de gedachte dat het moederhuis, dat sinds jaar en dag bekend staat als het paradepaardje van het AZL, zou verdwijnen, maakt de gynaecologen en vroedvrouwen bezorgd en kwaad.

Mensen komen van Lokeren en ver daarbuiten bevallen bij ons. Dat hebben we vooral te danken aan de goede zorg door een topteam én aan het vertrouwen dat we elke dag van de mensen krijgen Passage uit open brief van vroedvrouwen en gynaecologen

“Mensen komen van Lokeren en ver daarbuiten bevallen bij ons. Dat hebben we vooral te danken aan de goede zorg door een topteam én aan het vertrouwen dat we elke dag van de mensen krijgen”, stellen de vroedvrouwen en gynaecologen in een gezamenlijke open brief.

Groeipotentieel

Jaarlijks worden er in de Lokerse materniteit meer dan 700 baby’s geboren. “Dat is ruim boven de wettelijke norm van 400 bevallingen én ruim boven de 557 bevallingen die volgens het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg nodig zijn om kostenefficiënt te zijn. Zeg nu zelf: waarom zou ons moederhuis dan moeten sluiten? En we zijn er van overtuigd dat onze materniteit nog potentieel heeft om te groeien. Lokeren groeit, dus wij horen mee te groeien. Niet iedereen is bovendien even mobiel om in Sint-Niklaas te geraken. Hier komen soms mensen te voet toe om te bevallen. De Lokerse bevolking heeft recht op een vlot bereikbare materniteit.”

Eénrichtingsverkeer

Om te groeien heeft de materniteit in Lokeren wel voldoende ondersteuning nodig van andere medische disciplines, met name de diensten anesthesie en pediatrie. “En laat nu net dit zijn waar het schoentje knelt. AZ Nikolaas beschouwt de fusie als éénrichtingsverkeer, waarbij geweigerd wordt om deze disciplines te versterken en het vertrouwen te geven.”

Uiteraard ben ik als burgervader voorstander van om de materniteit in Lokeren te houden, maar dan moeten ook voldoende en kwalitatieve medische randzorgen aanwezig zijn. Burgemeester Filip Antheunis (Open Vld)

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld), die de stad vertegenwoordigt in de raad van bestuur van het ziekenhuis blijft bij zijn betoog van de gemeenteraad. “De gehele ziekenhuiswereld ondergaat een metamorfose met bijhorende schaalvergrotingen. Er is momenteel een denkoefening gaande over de toekomst van het AZ Lokeren. Uiteraard ben ik als burgervader voorstander van om de materniteit in Lokeren te houden, maar dan moeten ook voldoende en kwalitatieve medische randzorgen aanwezig zijn.”

“Meer duidelijkheid op 14 oktober”

Koen Michiels, gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas/AZ Lokeren, reageert dat de raad van bestuur van beide ziekenhuizen samenkomt op 13 oktober om knopen door te hakken over de toekomst van het Lokers ziekenhuis. “Die beslissingen zullen op 14 oktober medegedeeld worden aan het personeel.” Gevraagd naar de plannen voor de inrichting van een nieuw verloskwartier, antwoordt hij dat er nog geen beslissing is genomen. “Het is niet gezegd dat het er niet komt, maar ook nog geen uitgemaakte zaak dat er 2 miljoen euro zal geïnvesteerd worden in die plannen.”

De ziekenhuiswereld ondergaat momenteel een serieuze metamorfose met bijhorende schaalvergrotingen. Zo stelde de Vlaamse overheid al zes jaar geleden dat ze voor Lokeren een verdere rol ziet weggelegd als een campus van een ander ziekenhuis.

Lees hier de open brief van de Lokerse materniteit over de dreigende sluiting van hun dienst