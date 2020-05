Vrijwilligers maken pakketjes met Wase mondmaskers klaar Yannick De Spiegeleir

26 mei 2020

18u10 0 Waasland In verschillende Wase steden en gemeenten staken vrijwilligers dinsdag de handen uit de mouwen om de mondmaskers voor de inwoners klaar te maken voor de bedeling.

Acht Wase gemeenten plaatsten samen een bestelling bij Think Pink om elk van hun inwoners van een mondmasker te voorzien. In Waasmunster gingen de vrijwilligers en lokale mandatarissen over de partijgrenzen heen aan de slag om de mondmaskers klaar te maken voor de bedeling. “De federale overheid maakt er jammer genoeg een warboeltje van, want de filters zijn nog niet geleverd, maar wij willen onze inwoners toch al voorzien van hun mondmasker. Een lokaal bedrijf gevestigd op de Ruiterwijk zal de mondmaskers de komende dagen bedelen bij de mensen thuis”, zegt burgemeester van Waasmunster Jurgen Bauwens (CD&V).

Ook in Lokeren werden de handen uit de mouwen gestoken. Daar zullen de 43.000 mondmaskers, één voor elke inwoner, ten laatste zondag in de brievenbus vallen. Via een intern bedelingsplan zullen verschillende vrijwilligers, maar ook stadsmedewerkers, schepenen en gemeenteraadsleden de komende dagen enveloppen bussen. De bedeling gebeurt dus in fasen.

Vanuit de federale overheid wordt het dragen van dit masker enkel verplicht op het openbaar vervoer, in het secundair onderwijs, voor marktkramers en op plaatsen waar social distancing niet mogelijk is. Op drukkere plaatsen zoals winkels en de markt bijvoorbeeld beveelt het stadsbestuur aan het masker te dragen, dit uit respect voor jezelf en een ander. De federale overheid heeft elke Belg een filter beloofd dat als extra beschermlaag in het mondmasker gestoken kan worden. Op dit moment zijn nog niet alle filters toegekomen. Het mondmasker van Think Pink dat stad Lokeren en de andere Wase besturen nu uitdelen is een volwaardig 3-lagen mondmasker, waarbij er al een filter ingenaaid zit.