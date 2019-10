Vriendinnen lanceren crowdfunding voor filmproject ‘X’ Yannick De Spiegeleir

14u21 0 Lokeren Hoe voelt het vandaag om een vrouw te zijn? Met de film ‘X’ willen vier jonge vrouwen een dialoog aangaan over de positie van de vrouw in onze huidige maatschappij. Om het project rond te krijgen, zijn ze op zoek naar financiële steun.

Het project werd opgestart door Renee Van Avermaet uit Lokeren die als styliste al haar sporen verdiende in de filmwereld. “Mijn interesse in hoe kleren een middel kunnen zijn om vrouwen sterker te maken, brachten mij op het idee voor dit project”, zegt Renee. Ze maakt de film samen met stadsgenoten Sam Haeghens (camera), Faye De Coen (productie). De Brusselse Elke Vanoost staat in voor de regie. “We laten tien vrouwen met een diverse achtergrond aan het woord over ‘vrouw zijn’ en ‘zich vrouw voelen’. We vertrekken vanuit verschillende culturen, denkwijzen en generaties om zo tot een beeld te komen waar elke vrouw wel iets in zal herkennen,” schetst Renee.

Vrouw in de maatschappij

Ben ik geen vrouw als ik geen kinderen wil? Ben ik een slons omdat ik niet geïnteresseerd ben in mode? En ben ik een oppervlakkige trut omdat ik dat wel ben? Het zijn slechts enkele van de vragen die X opwerpt. “We willen niet enkel het uiterlijk in vraag stellen maar ook de positie van de vrouw in de maatschappij. Waarom moet je bijvoorbeeld tegenwoordig als vrouw een carrièrevrouw zijn en is een moeder die bij haar kinderen thuis blijft zogezegd niet geëmancipeerd. Hoe kan een vrouw zich volop ontplooien, in een samenleving waar man en vrouw nog steeds niet gelijk zijn”, klinkt het.

De film zal opgenomen worden in kunstencentrum De Wasserij aan het Zand in Lokeren. “Ook de première die gepland is voor 8 maart willen we laten plaatsvinden op een locatie in Lokeren”, zegt Renee.

Om het budget voor de film rond te krijgen, lanceren de vrouwen achter ‘X’ een crowdfunding. Meer info via https://nl.ulule.com/x-de-film/?fbclid=IwAR1j45VHvDdPioAdlBwS8TWwZv7TFD7iO9Lrk5ajp4HwPFm0c2eJ4IDvYe8#.