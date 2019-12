Vrachtwagenchauffeur krijgt 30 maanden cel waarvan 12 met uitstel voor dodelijk ongeval op E17 Koen Baten

06 december 2019

15u03 0 Lokeren Vrachtwagenchauffeur Kevin R. kreeg vandaag het vonnis te horen voor het dodelijk ongeval dat hij veroorzaakte op 1 augustus 2017. De jongeman van 25 reed toen om 5 uur ‘s morgens met 90 kilometer per uur in op zijn voorligger Bjorn Van Bunder in de file op de E17 in Lokeren. Die laatste overleefde de klap niet. “Dit soort nonchalance als beroepschauffeur kan absoluut niet", zei Peter D’Hondt in het vonnis.

De feiten speelden zich af op het moment dat er wegenwerken aan de gang waren op de E17. Daarom gold er een maximaal toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur. Kevin R. reed echter op cruise control 90 kilometer per uur op het moment van de feiten toen hij in slaap viel. Zonder te remmen reed hij in op de file met zijn vrachtwagen, de gevolgen waren desastreus. “De auto werd geplet tussen twee vrachtwagens, waardoor er voor het slachtoffer geen schijn van kans meer was en zijn vriendin zwaargewond raakte", aldus rechter Peter D’Hondt.

Die was hard voor de chauffeur die in het verleden ook al twee maal veroordeeld werd. “Een totaal gebrek aan aandacht heeft dit ongeval veroorzaakt.” D’Hondt legde hem dan ook een celstraf op van 30 maanden, waarvan 12 maanden met uitstel. Hij kreeg ook een geldboete van 8.000 euro opgelegd, een rijverbod van vijf jaar en moet al zijn examens opnieuw afleggen. “Als hij ooit terug wil rijden, moet hij kunnen aantonen dat hij geschikt is. Dit soort feiten moet bijzonder streng gestraft worden", besloot D’Hondt het vonnis.