Vraag je verzoeknummer aan voor beiaardconcert van 11 juli Yannick De Spiegeleir

25 juni 2020

19u02 3 Lokeren Zoals steeds zal de beiaard van de Sint-Laurentiustoren zijn luisteraars gedurende de zomermaanden verwennen met klokkenklanken.

Op 11 juli organiseert het beiaardcomité in samenwerking met de dienst Toerisme een verzoekprogramma in het kader van de Vlaamse Feestdag. Wil je graag mee het repertoire voor die dag bepalen? Surf dan naar https://denkmee.lokeren.be/, log in en kies je top 3. Stadsbeiaardier Tom Van Peer zal een selectie van de populairste verzoeknummers spelen.