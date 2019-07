Voorzitter oud-soldatenbond Amedé De Bock (85) overleden Yannick De Spiegeleir

17 juli 2019

17u48 0 Lokeren Daknam verliest één van haar bekendste inwoners. Amedé De Bock overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd.

De Bock was 38 jaar voorzitter van de Koninklijke Oud-soldatenbond van Daknam en lid van diverse andere verenigingen in de Lokerse deelgemeente. Daarnaast was hij ook tien jaar koster en sleuteldrager van parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Daknam. De uitvaartplechtigheid zal doorgaan in hetzelfde kerkje op zaterdag 20 juli om 10.30 uur.