Voorstelling van unieke foto’s Eerste Wereldoorlog in Hof ter Clipsen Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

16u37 0 Lokeren Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam Lokeraar Gustaaf Drossens (1892-1962) unieke foto’s. CD&V Senioren Lokeren stelt ze voor aan het publiek op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in residentie Hof Ter Clipsen.

Drossens was brancardier en ziekenverpleger in de Eerste Wereldoorlog. Vergezeld van persoonlijke verhalen van Drossens zelf, brengt Rik Van Daele tijdens de lezing in Hof Ter Clipsen de unieke beelden uit de frontlinie, opnieuw tot leven.

Tickets kosten 5 euro, inclusief een drankje. Meer informatie op de Facebookpagina van CD&V Lokeren.