Voormalige dansschool krijgt tweede leven als prestigieuze woonsite ‘De Kazerne’ Yannick De Spiegeleir

05 augustus 2019

17u04 0 Lokeren In de Kazernestraat bouwt projectontwikkelaar GES Invest Projects aan een nieuwe toekomst voor de voormalige dans- en tekenschool. Achter de historische gevels verrijzen zes appartementen, een loft en een woning. “We willen de buurt mee opwaarderen met dit stadsinbreidingsproject”, zeggen Glenn Goeman en Sam Bogaert van GES Invest Projects.

Goeman en Bogaert zijn niet aan hun proefstuk toe op vlak van stadsinbreiding. In de Roomstraat hebben ze de voormalige cinema Plaza omgevormd tot het woonproject Roomerij en ook in de Koning Albertlaan staat er een project op stapel.

Met zijn aannemersbedrijf G-Build heeft Goeman ervaring met het renoveren van bestaande sites. “Voor andere ontwikkelaars is het moeilijker om het rendement van dergelijke projecten in te schatten. Wij leggen ons erop toe en willen meehelpen om bepaalde buurten in de stad op te waarderen.” Bij GES Invest Projects geloven ze in de buurt rond de Kazernestraat. “Tussen de Heilig Hartlaan en de Kazernestraat wordt er binnenkort een doorsteek voorzien voor fietsers en wandelaars. Er beweegt wat in deze buurt en met dit project willen we een steentje bijdragen aan de opwaardering.”

De beschermde gevels en volumes van de site blijven behouden. Het oudste gebouw op het terrein dateert van 1911. Naast een dansschool, had ook de tekenacademie en daarvoor ook een bibliotheek er jaren onderdak. Dansschool Aurora verhuisde enkele jaren geleden naar het nieuwe sportcentrum De Dam in de Spoelewijk. Nu is er een nieuwe toekomst voor de panden. Architect Wim Van Eetvelde zorgt voor een modern en eigentijds project met respect voor de historische erfgoedwaarde van de site. “We zullen de gevels in ere herstellen. De voormalige lokalen van de dansschool vormen we om tot zes appartementen. De lokalen van de tekenschool vormen we om tot een loft en overdekte parkeerplaatsen. De gelijkvloerse wooneenheden hebben elk een tuintje.

Goeman en Bogaert benadrukken dat in woonproject gekozen wordt voor de modernste technieken en normen. “Voor de verwarming werken we met geothermische warmtepompen en de woongelegenheden zullen voldoen aan de BEN (Bijna Energie Neutraal, red.)-normen.”

De oplevering van het project is voorzien voor midden 2020. De prijzen van de appartementen beginnen vanaf 195.000 euro, exclusief BTW. De verkoop gebeurt via Woonbureau.