Voordeur van woning in Sterrestraat vat vuur door spelende kinderen Kristof Pieters

17 maart 2020

16u27 6 Lokeren De brandweer van de post Lokeren moest dinsdagmiddag uitrukken voor een nogal vreemd brandje aan een woning in de Sterrestraat. Omstreeks half 12 merkte een vrouw op dat de voordeur van haar overburen in brand stond.

In de woning was een jong gezin met meerdere kinderen aanwezig. De brand kon snel geblust worden en er raakte niemand gewond, maar de familie is wel erg geschrokken. Omdat alles wees op kwaad opzet, startte de politie meteen een buurtonderzoek en werd ook het parket op de hoogte gebracht. Wat later bleek dat spelende kinderen het brandje veroorzaakt hadden. Een brief in de brievenbus had vuur gevat. De schade bleef gelukkig beperkt tot een verschroeide voordeur.