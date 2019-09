Voorbereidingen voor nieuwe verkaveling Oeverpark van start Yannick De Spiegeleir

07 september 2019

09u56 0 Lokeren In de Groendreef zijn deze week de kapwerken gestart ter voorbereiding van de bouw van de nieuwe woonsite Oeverpark.

In de omgeving van de Villa Geurts werden bomen en struiken weggehaald om de weg vrij te maken voor het project dat in totaal 113 appartementen zal omvatten. In het verleden kwam er al protest uit de buurt op de plannen die vrezen voor de impact op het groene karakter van de Groendreef en de mobiliteitsafwikkeling. Op een infovergadering liet de projectontwikkelaar dan weer optekenen dat “de 28 niet-waardevolle bomen die worden gekapt, worden vervangen door 47 nieuwe hoogstammige bomen op het openbaar domein”.