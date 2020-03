Voetganger slachtoffer van verkeersagressie Kristof Pieters

20 maart 2020

18u35 2 Lokeren Een voetganger is donderdagavond omstreeks 17 uur slachtoffer geworden van verkeersagressie in de Prosper Thuysbaertlaan in Lokeren.

De voetganger stak de rijbaan over. Omdat een autobestuurder niet de intentie had om te stoppen, stak hij (ironisch) zijn duim op richting deze bestuurder. Deze keerde even later terug en gaf de voetganger een slag in het gezicht. Het slachtoffer kon wel de nummerplaat doorgeven aan de politie. Die stelde een proces-verbaal op.