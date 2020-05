VLOT!-scholengroep zit rond de tafel met gedupeerde ouders aanmeldingssysteem: “Uitbreiding Sint-Teresiacollege niet haalbaar” Yannick De Spiegeleir

28 mei 2020

13u46 0 Lokeren Op het stadhuis van Lokeren werd woensdagavond een vertegenwoordiging van de ouders ontvangen die een petitie starten tegen de resultaten van het aanmeldingssysteem. Verschillende gezinnen uit Eksaarde vonden geen plaats voor hun kind omdat de onderwijswetgeving niet toelaat om rekening te houden met de afstand tot de woonplaats. “Een wijziging van het decreet is de enige optie, want een verdere uitbreiding van de school is onhaalbaar”, zegt Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep.

De wachtlijst voor het Sint-Teresiacollege is intussen gelukkig wel wat kleiner geworden. Van de oorspronkelijke 48 leerlingen staan er nog 28 kinderen op de wachtlijst. “Al kwamen er intussen wel nog een tiental vrije inschrijvingen bij”, zegt Beirnaert.

Drie ouders van Eksaarde, burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en schepen van Onderwijs Nina Van der Sypt (CD&V), LOP-voorzitter Mark Van Bogaert en drie directies van de VLOT!-scholengroep waren woensdagavond aanwezig op het overleg. De ouders herhaalden nogmaals hun zorg dat kinderen die vlak naast de school wonen met het huidige systeem mogelijks niet in aanmerking komen voor hun eerste keuze voor deze school. “Een terechte zorg die iedere partner rond de tafel erkent”, zegt Beirnaert. Tegelijkertijd laten de ouders weten dat ze absoluut niets tegen het aanmeldsysteem hebben, gezien ‘kamperen’ ook zeker geen soelaas brengt.

Van 350 naar 500 leerlingen

Een voorstel van de ouders om extra containers in te richten op het terrein van de Sint-Teresiacollege bleek niet realistisch. “Campus Sint-Teresia heeft de voorbije jaren uit eigen middelen en met overheidssubsidies sterk geïnvesteerd in uitbreiding: op 5 jaar is de school gegroeid van 350 tot wellicht 500 leerlingen naar volgend schooljaar toe. De gebouwen zijn op dit moment wat ze zijn en hierbinnen is verdere uitbreiding momenteel niet mogelijk. Containers bieden geen soelaas. Het probleem is dat als je nu een container plaatst, je de komende jaren nog containers nodig zal hebben. Het is natuurlijk niet de bedoeling om in de toekomst de sportterreinen vol te zetten met containers”, aldus Beirnaert.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over structurele oplossingen. “Na overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat de enige structurele oplossing zit in een aanpassing aan het decreet waarbij afstand naar de school een mogelijke voorrangsfactor zou kunnen zijn. Op dit moment is er dus geen oplossing voor het gestelde probleem, gezien een aanpassing van het decreet natuurlijk verder gaat dan deze lokale problematiek”, aldus Beirnaert.