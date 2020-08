Vlot!-scholengroep stelt nieuwe eerstegraadsschool Campus Creo voor: “Alle digitale mogelijkheden zijn aanwezig” Yannick De Spiegeleir

17 augustus 2020

17u40 0 Lokeren Twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar stelde de Vlot!-scholengroep in de Heilig Hartlaan maandagnamiddag haar nieuwe eerstegraadsschool Creo voor. “Samen met de bestaande lokalen is er op deze campus plaats voor 690 leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs”, zegt Kristel Tinck, algemeen directeur van de scholengroep.

Overal wifi, in elke klas een digitaal lesbord én een geavanceerd legolab. De Vlot!-scholengroep lijkt gewapend voor het digitale tijdperk in het onderwijs dat door de coronacrisis in een stroomversnelling werd gebracht. “Dankzij de nieuwe campus zijn we klaar om een eerste stap te zetten richting digitaal onderwijs”, zeggen Tinck en Jens De Vos, voorzitter van de Vlot!-scholengroep. De nieuwe eerstegraadsschool was broodnodig, want op campus Sint-Laurentius en campus Sint-Lodewijkscollege werd de capaciteit te krap. “Door de extra ruimte die we hier hebben, creëren we ook meer ademruimte op de andere campussen”, klinkt het. De eerste graad van het Sint-Teresiacollege blijft wel in Eksaarde.

Brede eerste graad

Bij Vlot! geloven ze in het verhaal van een brede eerste graad die de A- en B-stroom (het vroegere ASO en TSO) samenbrengt op één campus. “We zijn het niet eens met de kritiek dat een brede eerste graad gewoon een verlengstuk is van het basisonderwijs. Je kan hier wel degelijk kiezen uit een breed spectrum van richtingen. Hier kunnen leerlingen écht kiezen wat ze later willen worden op basis van hun talenten. In de realiteit kiezen 12-jarigen vaak voor dezelfde school als hun vriendjes, maar dat vormt hier geen probleem, want A- en B-stroom lopen hier samen school.”

De nieuwbouw is bovendien in een recordtempo gebouwd in samenwerking met vzw Vrije Vaksscholen als private partner. In 2017 werd de financiering besproken én pas in maart vorig jaar (!) werd de officiële eerste steen gelegd van de nieuwbouw. Eyecatchers zijn onder meer het eerder vernoemde Legolab op het gelijkvloers, een binnentuin en ruimtes met zitzakken waar leerlingen tot rust kunnen komen. “Heel wat lokale beschikken ook over rollend klasmeubilair zodat de indeling vlot kan aangepast worden.”

Taskforce capaciteit

En het werk is nog niet af. In Lokeren werd vorig jaar een taskforce capaciteit opgericht. Op de Vlot!-scholen staan er nog 300 extra plaatsen in de steigers. 144 nieuwe plaatsen op campus Creo met de bouw van nieuwe lokalen in de Stommestraat. De 91 extra plaatsen op de campus van het Sint-Lodewijkscollege worden gerealiseerd op de voormalige site van garage De Smet in de Luikstraat die paalt aan het huidige C-gebouw. Op de campus van het Sint-Teresiacollege in Eksaarde wordt een bestaand schoolgebouw uitgebreid.