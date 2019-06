VLOT! geeft antwoord op capaciteitsprobleem in campus Sint-Teresia: “Voorkomen dat leerlingen geen les kunnen volgen in eigen dorp” Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

16u39 6 Lokeren Voor het komende schooljaar werkten de Lokerse secundaire scholen voor het eerst met een digitaal aanmeldsysteem. Door het hoge aantal inschrijvingen dreigden een aantal leerlingen naast een plaats te grijpen in het Sint-Teresiacollege in Eksaarde. “Daarom hebben we beslist om twee extra klassen bij te creëren”, zegt Jens De Vos, voorzitter van de VLOT!-scholengroep.

Het Lokers secundair onderwijs zit in de lift. Naast inschrijvingen van Lokerse jongeren merkten de directies dit jaar ook een verhoogde interesse van leerlingen uit omliggende gemeenten als Overmere, Sinaai of Waasmunster.

Even leek het er op dat enkele jongeren het slachtoffer dreigden te worden van het succes. Door het nieuwe aanmeldsysteem worden de plaatsen voor het eerste jaar immers verdeeld volgens een ‘trommelsysteem’ dat de plaatsen digitaal toewijst op basis van toeval.

Vooral in Eksaarde rees een probleem: met 173 leerlingen voor 150 plaatsen op de campus Sint-Teresia. “Daarom hebben we na overleg met de GO!-scholengroep beslist om twee klassen, of een 40-tal extra plaatsen, bij te creëren. Anders dreigden een aantal jongeren, waarvan sommige pal naast de school wonen, uit de boot te vallen”, verduidelijkt De Vos, die heel wat telefoontjes kreeg van ongeruste ouders. Die problemen zijn nu dus van de baan. De uitbreiding komt er bovenop de geplande extra capaciteit voor het schooljaar 2020 – 2021 waarbij nieuwe klassen worden voorzien in de voormalige gebouwen van kinderdagverblijf Wistik.

Eerste voorkeur

De VLOT!-scholengroep kijkt zo tevreden terug op de eerste aanmeldingsprocedure. In totaal ontvingen alle Lokerse secundaire scholen 625 aanmeldingen, waarvan 569 voor 1A en 56 voor 1B. De totale Lokerse capaciteit voor 1A bedroeg 608 plaatsen en voor 1B 64 plaatsen. “Algemeen zien we dat het merendeel van de leerlingen een toewijzing kreeg in de eerste of in de tweede voorkeurschool. Slechts een drietal procent van de aangemelde leerlingen werd nergens toegewezen omdat deze leerlingen slechts één schoolkeuze hadden aangeduid. We merken ook dat mensen er van uit gaan dat ze hun eerste voorkeur krijgen. De tweede voorkeur wordt meestal maar als noodoplossing aangeduid.”

Dit weekend houdt de VLOT!-scholengroep ook een opendeurdag voor geïnteresseerde ouders op de campus Creo waar de bouw van een nieuwe eerstegraadsschool volop aan de gang is. “Met een Virtual Reality-bril zullen de aanwezige ouders en jongeren al een blik kunnen werpen op hoe hun school er in de toekomst zal uitzien.”