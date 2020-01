VLOT!-campus Sint-Laurentius opent nieuwbouw: “Fablab voor modernste technologieën” Yannick De Spiegeleir

10 januari 2020

17u42 0 Lokeren Op de VLOT!-campus Sint-Laurentius, het voormalige VTI, werd vrijdagnamiddag een nieuw schoolgebouw geopend. Afscheidnemend bisschop Luc Van Looy kwam het gebouw inzegenen.

Binnen de VLOT!-scholengroep is campus Sint-Laurentius de STEM-campus. “Wetenschap, wiskunde en technologie vormen de rode draad van de lessen die hier zullen plaatsvinden”, zegt directeur Carlo Van Den Bremt. “In het Fablab in het A-gebouw kunnen leerlingen en leerkrachten aan de slag met de modernste technologieën. Leerlingen en leerkrachten leren hier elke dag nieuwe dingen van elkaar door hun kennis, inzichten en vaardigheden op ieder moment onderling met elkaar te delen.”

De lokalen op de gelijkvloerse en de eerste verdieping zijn ingericht met het oog op co-creatie. “Door middel van co- en teamteaching werken leerkrachten als procesbegeleiders nauw samen met hun leerlingen in een sfeer van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Iedere participant heeft hierbij invloed op het proces en het product”, schetst Stephan Beirnaert, communicatieverantwoordelijke van de VLOT!-scholengroep.

De campus zet eveneens in op een verdere digitalisering in onderwijs: elk lokaal heeft een interactieve beamer of een digitaal bord en in het gebouw is er 100 procent wifi-dekking waardoor alle leerlingen tegelijk online kunnen samenwerken via laptops die ook in verbinding staan met de interactieve klas.

Tenslotte werd er geïnvesteerd in meubilair dat uitnodigt om op een andere manier voor de klas te staan. “Hoekenwerk, groepswerk, individueel werk kan hierdoor in een handomdraai gerealiseerd worden”, klinkt het.