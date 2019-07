Vlaams koppel ontsnapt aan dood nadat ‘superstorm’ over Kroatische camping raast: “Boom verpletterde onze tent en auto” Yannick De Spiegeleir

09 juli 2019

19u14 21 Lokeren Tineke Poelman en Andries Roets uit Lokeren zijn afgelopen zondag door het oog van de naald gekropen. Een supercell, het zwaarste type onweersbui, trok over de camping in de Kroatische stad Zadar waar het koppeltje verbleef en velde een boom pal op hun tent. “Gelukkig waren we op dat moment nog niet gaan slapen, anders waren we morsdood”

De beelden van de ravage die de superstorm achterliet spreken boekdelen. Zowel hun tent als hun wagen werden verpletterd door bomen die sneuvelden door ‘supercell’: een zware onweersbui die ook tornado’s kan opwekken. Hetzelfde weerverschijnsel maakte acht jaar geleden ook vijf dodelijke slachtoffers op de festivalweide van Pukkelpop in Kiewit. “Ik was er helaas toen ook bij en had gedacht dit nooit meer te moeten meemaken”, zegt Andries.

“Het plan was die avond om vroeg te gaan slapen, maar gelukkig besloten we onze smartphones nog op te laden bij vrienden die op een andere plek op de camping sliepen. Anders hadden we in onze tent gelegen als de storm over de camping trok en hadden we het niet meer kunnen navertellen”, vertelt Tineke.

Samen met het bevriend koppeltje zaten Andries en Tineke onder de partytent gezellig te keuvelen toen het onweer opstak boven de zee. “De bliksemschichten volgden elkaar in een snel tempo op, maar de donderslagen klonken veraf van waar wij ons bevonden. Het was zelfs zo spectaculair dat we besloten om eens een kijkje te gaan nemen op het strand. Op het moment dat we recht stonden om te vertrekken richting strand werden we echter uit het niets verrast door enorme wind die gepaard ging met hevige regenvlagen.

Vliegende kiezelsteentjes

Het waaide alsmaar harder en parasols, stoelen en tafels vlogen weg van de camping. “Het leek ook te hagelen, maar achteraf gebleken waren het allemaal kiezelsteentjes die door de wind meegenomen werden. Nog geen minuut later zagen we een mastodont van een dennenboom neervallen.”

Het viertal besloot dekking te zoeken, want de camping stond vol met bomen. “Daarna nam ons overlevingsinstinct het over en uiteindelijk vonden we allemaal samen dekking in het sanitaire blok.” Pas toen de storm opnieuw ging liggen, werd helemaal duidelijk aan wat Andries en Tineke ontsnapt waren. “Volgens onze buren waren de bomen aan onze kampeerplek de eerste die vielen. We waren kansloos geweest. De puinruimers zeiden dat we ‘de slechtste plek’ op de camping hadden.”

Het Lokerse koppel probeert nu nog het beste te maken van hun vakantie. “We kregen een huisje ter beschikking van de camping en morgen kunnen we om een vervangwagen. Het belangrijkste is dat we er zonder schrammen vanaf zijn gekomen.”