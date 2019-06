Villa Vief organiseert vijfde eetfestijn in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

11 juni 2019

19u36 3 Lokeren In de Kollerfeestzaal van het Daknamstadion vond afgelopen weekend de vijfde editie plaats van het eetfestijn van Villa Vief.

Dat is een project van enkele ouderkoppels die een woning op poten zetten waar hun kinderen, jongeren met een beperking, in de toekomst kunnen wonen. Bezoekers konden smullen van Vlaamse klassiekers zoals stoofvlees, balletjes in tomatensaus, koninginnehapje en Lokerse paardenworsten in buffetvorm. De vegetariërs konden genieten van quornburgers.