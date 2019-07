Vijftigtal Lokeraars springt in Durme voor proper water Yannick De Spiegeleir

14 juli 2019

17u20 4 Lokeren De steiger aan de Durme vormde zondagnamiddag het decor voor een nieuwe Lokerse editie van de Big Jump. Enkele tientallen Lokeraars sprongen in de Durme om de eis voor proper water kracht bij te zetten.

Jong en oud nam deel aan het initiatief. Zelfs een hond waagde de sprong na aanmoediging van de omstaanders. Overal in Europa sprongen mensen op hetzelfde tijdstip in het water. In Lokeren werd de afgelopen jaren onder meer in Daknam een stap in de goede richting gezet met het gebruik van een nieuw kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) en de aanleg van nieuwe rioleringen in verschillende delen van de Lokerse deelgemeente.