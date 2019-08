Vijf tips voor dit weekend: Bloementapijt, Ambachtelijk Weekend en Schlagerfestival Yannick De Spiegeleir

14 augustus 2019

14u01 0 Lokeren Geen idee wat te doen dit weekend? Onze redactie zet voor u vijf tips op een rijtje. Meer dan honderd ambachten, een reusachtig bloementapijt en Willy Sommers wachten op uw komst.

WAASLAND: Ambachtelijk Weekend

Borduren, breien en vilten in Klein-Sinaai, schilderkunst in Waasmunster, een demonstratie ambachtelijk bier brouwen in Doorslaar of een folkhappening met authentieke muziekinstrumenten in Belsele. Het ambachtelijk weekend in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen staat dit jaar in het teken van de Vlaamse meesters. In Sint-Niklaas is er voor het feestweekend een fietsroute met uitgewerkte lussen naar de deelgemeenten uitgestippeld. Je kan er ook de looproute in de stadskern bewandelen. Op zaterdag kan je er terecht van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. De volledige lijst van exposanten is terug te vinden op de website www.ambachtelijkweekend.be.

DENDERLEEUW: Parasol

Straffe coverbands, Zuid-Amerikaanse klassiekers of feestelijke Balkan muziek: het zijn maar enkele van de straffe ingrediënten van het Parasol Festival op zaterdag in de tuin van ’t Kasteeltje. Ook aan de jongsten is gedacht met een straffe kindervoorstelling en een optreden door het gezelschap van Jeuk vzw. Na een indrukwekkende vuurshow zal dj Dirk Stoops het dak er volledig afblazen. Het volledige festivalprogramma kan je vinden op www.denderleeuw.be/parasol.

Vrijdag kan je al terecht op dezelfde locatie al terecht op het nieuwe Fissa Festival. Het wordt een feestje met optreden en dj’s, georganiseerd door en voor jongeren in Denderleeuw. Vanaf 16 uur staan er optredens gepland van onder andere Wawa (hiphop uit Aalst) en Naft (vier blazers en twee drummers coveren bekende housedeuntjes). De afterparty start om 22.30 uur met dj Carter, TLP en dj Masai.

DENDERMONDE: Bloementapijt op de Grote Markt

In Dendermonde staat de Ros Beiaardeommegang van 2020 voor de deur. Op vraag van de Dienst Toerisme van de stad wordt deze week een groot bloementapijt in het thema van het Ros Beiaard aangelegd op de Grote Markt door het Bloemencorsocomité.

In het nieuwe reuzengrote bloementapijt zal het logo van het Ros Beiaard 2020 verwerkt zijn. Om een diameter van 24 meter groot te bebloemen, zullen ongeveer 240.000 dahlia’s nodig zijn. Aan het tapijt werken een zestigtal vrijwilligers mee. Het bloementapijt is te bewonderen tot en met zondagavond.

NINOVE: Schlagerfestival

Laat de zon in je hart, als een leeuw in een kooi of zeven anjers, zeven rozen. Zaterdagavond kan je luidkeels meezingen met de hits van Willy Sommers op het schlagerfestival in Ninove. Samen met Jettie Pallettie is hij de headliner van het openluchtevenement dat plaatsvindt ter gelegenheid van Kermis Outer. Bovendien is het feest volledig gratis.

Naast het optreden van Willy Sommers kan je er ook genieten van de hits van Frank Valentino, Luc Jones, Eveline Cannoot, Bram & Lennert,... Het schlagerfestival start om 20 uur en eindigt om 3 uur.

DENDERMONDE: Reuzenstoet

‘Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy’ zong Ramses Shaffy in zijn klassieker. Zaterdag kan je zijn raad maar beter opvolgen in de wijk Molen in Grembergen (Dendermonde) tijdens de 22ste Reuzentocht. De Grembergse reuzen krijgen traditioneel het gezelschap van talrijke gastreuzen uit alle uithoeken van Vlaanderen.

De reuzen dansen en na afloop van de stoet is er de 18de Gouden Oogstworp met prijzen voor de winnaars. Het initiatief sluit aan bij de Prochekermis, één van de oudste kermissen uit de streek die traditioneel plaatsvindt ter gelegenheid van de jaarlijkse halfoogst.