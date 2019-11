Vijf Oost-Vlaamse studenten fuiven voor ‘Boven de wolken’: Dancing for the Stars Joeri Seymortier

25 november 2019

09u57 7 Lokeren Vijf Oost-Vlaamse studenten Orthopedagogie aan de HoGent in Gent organiseren vrijdagavond 29 november een fuif voor het goede doel in Lokeren.

Jorden Vereecke uit Aalter, Larissa De Wilde uit Lokeren, Shaori De Wael uit Stekene, Romy De Loor uit Zelzate en Stephney Dhaese uit Zelzate organiseren ‘Dancing for the Stars’ in de Radar in Lokeren. “We doen dit voor de Warmste Week en steunen de vzw Boven de Wolken”, zeggen de vijf studenten. “Dat is een organisatie die ouders ondersteunt die hun baby verloren hebben, zogenaamde sterrenouders. Professionele fotografen zorgen ervoor dat ouders aan de hand van foto’s leren omgaan met dit verlies. De organisatie biedt de foto’s gratis aan, en daar is natuurlijk geld voor nodig. Wij willen ze helpen met onze fuif.”

‘Dancing for the Stars’ wordt gehouden op vrijdag 29 november vanaf 22 uur in Radar, Gentse Steenweg 144 in Lokeren. Onder andere DJ Merlo komt draaien. Tickets: www.radarbelgium.be.