Vijf bestuurders onder invloed van alcohol of drugs Kristof Pieters

14 oktober 2019

18u04 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft het voorbije weekend maar liefst vijf bestuurders betrapt die onder invloed waren van alcohol of drugs.

Vrijdagavond, omstreeks 21.30 uur, meldde een inwoner met burgerzin dat in de Bormtestraat een dronken man aanstalten maakte om weg te rijden met zijn auto. De politie kon na enig zoeken het voertuig aantreffen in de Gaverstraat. De bestuurder blies positief.

Omstreeks middernacht merkte een patrouille in de Vredegerechtstraat op dat een autobestuurder een onvaste rijstijl had. Hij werd in de Groendreef uit het verkeer gehaald. De 69-jarige bestuurder blies inderdaad positief.

Zaterdagavond was er omstreeks 21.35 uur een aanrijding in de Rechtstraat. Eén van de partijen, een 50-jarige man, blies positief. Omdat hij dronken was en moeilijk deed tijdens de vaststellingen werd hij bestuurlijk aangehouden. Hij kreeg ’s nachts, rond 1.23 uur, het gezelschap van een 29-jarige dronken man uit Oekraïne. Die werd aangetroffen in de Lepelstraat en bestuurlijk aangehouden.

Om 4.31 uur zondagochtend kreeg een 29-jarige dronken man op de Hemelseschoot de waarschuwing dat hij niet meer met zijn fiets mocht rijden, maar te voet moest gaan. Hij stapte wat verder toch op zijn fiets. Niet alleen werd er pv opgesteld maar hij mocht ook zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen en werd bestuurlijk aangehouden.

Om 4.52 uur tot slot werd een gebruikshoeveelheid cannabis gevonden bij de controle van een voertuig van een 20-jarige bestuurder in Mosten.

