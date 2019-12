Vier verdachte personen aangehouden op parking winkelcentrum Kristof Pieters

18 december 2019

17u21 3 Lokeren De politie van Lokeren heeft dinsdag vier verdachte personen aangehouden. Die hingen rond op de parking van een winkelcentrum op de Zelebaan.

De politie kreeg dinsdagmiddag rond 14 uur een melding binnen van een verdachte toestand op de parking van een winkelcentrum op de Zelebaan. Ter plaatse troffen de agenten vier personen aan, die na doorzoeking van hun voertuig werden gearresteerd. De zaak is nu in handen van het parket. Wat de vier van plan waren, is voorlopig nog onduidelijk. Daarover zal later pas gecommuniceerd worden.