Vier transmigranten opgepakt in Brandstraat Kristof Pieters

30 oktober 2019

18u36 6 Lokeren Een interventieploeg van de politie Lokeren trof dinsdag op het kruispunt van de Brandstraat met de Moortelstraat vier transmigranten aan. Allen waren afkomstig uit Eritrea. Zij werden bestuurlijk aangehouden en overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er duiken de laatste tijd wel meer transmigranten op in de Lokerse industriezones. Eerder deze maand werden bij een bedrijf op de Oude Heerweg in Lokeren acht transmigranten aangetroffen in een tankwagen.