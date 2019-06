Vier illegalen betrapt PKM

04 juni 2019

De politie van Lokeren heeft bij een controle in de Zoomstraat vier illegalen betrapt. Rond 14.45 uur werd een wagen met vier inzittenden tegengehouden voor een routinecontrole. Ze bleken illegaal in het land te zijn en werden aangehouden in afwachting van een uitspraak van de dienst Vreemdelingenzaken.